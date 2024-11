Ce défaut, rapporté par de nombreux utilisateurs sur Reddit et relayé par The Verge, gâche l'expérience de lecture en créant une « distraction » peu agréable. Certains ont même renvoyé leur appareil, jugeant le problème trop important. D'autres, moins regardants, relativisent en indiquant que le défaut est plus visible sur les photos que dans la réalité. Amazon a réagi en indiquant être au courant du souci et travailler sur un correctif. Reste à savoir s'il s'agit d'un problème logiciel, auquel cas une mise à jour pourrait y remédier, ou d'un défaut matériel qui nécessiterait un rappel des appareils. Dans tous les cas, ce couac vient ternir le lancement en grande pompe de cette Kindle première en son genre.