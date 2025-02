yomiel

Un pas en arrière en terme de possession de contenu numérique et une de plus vers le verrouillage de l’écosystème. Même si bien sûr un item acheté actuellement n’est qu’une acquisition de licence avec un DRM, et peut être révoquée à tout moment.

Les futurs Kindle n’auront plus de port USB, ou juste un pour pouvoir charger, faute de chargeur Qi. Puis ils enlèveront les possibilités de sideload.

D’un autre côté le piratage d’ebooks reste relativement silencieux mais doit être endémique.

Avec un verrouillage supplémentaire, Amazon gagne de la confiance auprès des éditeurs, et cela ouvrir la voie à plus d’exclusivités…