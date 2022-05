Les anciennes liseuses Kindle d'Amazon ne pourront plus acheter de livres, découvrez si votre modèle est concerné

En revanche, il sera encore possible de faire des achats depuis le site internet d’Amazon et de les envoyer sur l’un des modèles concernés. La bibliothèque de livres électroniques existante sera, par ailleurs, toujours accessible sur l'appareil. L’entreprise a commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs détenteurs de l’une de ces liseuses et espère se rattraper en leur proposant un code promotionnel donnant droit à une remise de 30 % sur une nouvelle Kindle ainsi qu’à 40 dollars de crédit dans la boutique Kindle.