Amazon cesse toutes ventes numériques sur son application Android

Amazon a trouvé une nouvelle combine pour échapper à la commission de 30 % appliquée par Google. La BBC rapporte que le géant du e-commerce a modifié sa politique pour empêcher l’achat de biens numériques, comme des ebooks, directement depuis son application Android. Désormais, il n’est plus possible de confirmer la commande pour des produits digitaux. À la place, les utilisateurs et utilisatrices sont invités à se rendre sur le site d'Amazon via leur navigateur pour réaliser leur achat.