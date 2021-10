Google renonce à sa commission de 30% sur les abonnements via le PlayStore, voici pourquoi

Google se montrera plus généreux avec les services offrant de la musique ou des e-books sur abonnement. Pour eux, la commission sera abaissée à 10% et non 15%. Une démarche sans aucun doute destinée à pacifier les relations avec Spotify , particulièrement agacé par le modèle économique Google au point d’empêcher ses utilisateurs de s’abonner via le magasin d’applications. Une manœuvre qui pourrait éventuellement signer le retour du service de streaming musical sur sa boutique, et éviter un procès à la firme de Mountain View par la même occasion.