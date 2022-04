Après les smartphones, c'est au tour des liseuses de s'essayer au pliant et aux écrans couleurs

Si les écrans couleurs existent déjà du côté des liseuses, celui-ci pourrait bien être le premier à être assez avancé pour proposer un mode de reproduction des couleurs suffisamment rapide, et ainsi ne pas vous freiner dans votre lecture. Cette dalle vous permettrait de choisir entre trois modes d'affichage des couleurs différents en plus du noir et blanc : un mode rapide (500 ms), un mode standard (entre 750 et 1000 ms) et enfin un dernier mode, le plus fidèle dans sa reproduction des couleurs, qui nécessiterait seulement une seconde et demie.