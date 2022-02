Huawei présente sa MatePad Paper, une liseuse imposante

Comme pour la liseuse, sa date de sortie n'a pas encore été communiquée… Toutefois, on sait déjà qu'elle sera disponible en trois configurations : 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage à 279 euros ; 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage à 319 euros ; 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage ainsi que le clavier Huawei Smart inclus, pour un total de 379 euros.