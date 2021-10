Demain, vous pourrez peut-être faire de l'origami avec un écran QLED

L’exploit accompli en 2015 consistait alors à produire et agencer ces cristaux de telle manière à ce qu’ils forment les pixels d’un écran, alors beaucoup plus fin qu’un écran OLED classique. On parlait à l’époque de trois micromètres d’épaisseur, soit le douzième d’un cheveu humain ! On imaginait déjà les nombreux usages qu’une telle finesse autoriserait, que ce soit pour équiper des vêtements ou même des tatouages électroniques.