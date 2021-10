Ce robot caméléon est capable de changer de couleur en fonction de la température

Des chercheurs sud-coréens sont parvenus à mettre au point une peau artificielle permettant au robot ainsi équipé, dont l'allure rappelle celle d'un caméléon, de changer de couleur. Un résultat obtenu grâce des cristaux liquides sensibles à la température extérieure, par l'interaction des cellules nanométriques et des champs électriques, permettant de faire évoluer la couleur du caméléon robot.

Célèbre animal, le caméléon, qui appartient à la famille des lézards, utilise ses muscles pour contracter et décontracter les couches de nanocristaux se trouvant sur sa peau. Une technique qui lui permet de changer de couleurs, avec plus ou mois de facilité selon l'espèce, et ainsi de se camoufler comme de traduire son humeur du moment.