Les chiens-guides pour personnes malvoyantes bientôt remplacés par des chiens-robots ?

Des chercheurs de l’université de Berkeley l’ont programmé pour lui permettre de guider en toute sécurité des personnes malvoyantes à l'aide d’une laisse. Avec lui, adieu les cannes de guidage rigides d’autres robots guide. Le système créé propose une laisse qui peut être à la fois tendue et lâche. Cela permet une plus grande flexibilité pour l’utilisateur, offre davantage de capacité de mouvements au robot et lui permet d’affronter des milieux plus complexes.