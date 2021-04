Chine : AlphaDog, le robot chien prêt à concurrencer le Spot de Boston Dynamics

Si AlphaDog peut être vu comme un jouet de luxe pour petits et grands enfants, ses usages ne se limitent cependant pas au domaine du loisir et du divertissement. Comme pour les mini-drones il y a quelques années, les usages pratiques des robots-chiens restent en grande partie à explorer et à développer. Très stable sur ses appuis, capable de s’adapter au terrain et de franchir des obstacles, AlphaDog pourra servir pour des livraisons, pour porter des équipements professionnels sur le terrain, ou pour guider un visiteur le long de couloirs labyrinthiques.