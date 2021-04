L'armée française teste les robots de Boston Dynamics en mode combat

Outre SPOT, l’exercice de deux jours a permis de tester d’autres robots et drones terrestres. Parmi eux l’ULTRO, de Nexter, est une « mule » modulaire, autrement dit un véhicule à roues doté d’un plateau et permettant aux soldats de ne pas emporter sur leur dos tout leur équipement. NERVA est un petit drone d’observation, capable de se faufiler partout. Très semblable à une voiture téléguidée, il est doté d’un équipement optronique de pointe. OPTIO 20, par contre, fait bien plus froid dans le dos. Il s’agit en effet d’un véhicule chenillé téléopéré et équipé d’un canon de 20 mm, conçu pour escorter des véhicules blindés transporteurs de troupes ou des chars de combat.