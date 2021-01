Les pompiers de Los Angeles dévoilent un robot capable d'envoyer 10 tonnes d'eau par minute

Entre le réchauffement climatique et le mauvais entretien des lignes à haute tension, la Californie connaît chaque année des incendies de plus en plus violents et impressionnants. Se déroulant bien souvent à l’intérieur des terres, ils ne sont pas toujours accessibles aux bombardiers d’eau et nécessitent une intervention directe des pompiers. Dans les grandes villes comme Los Angeles, ce sont également les incendies industriels et dans les vastes zones résidentielles qui représentent un véritable défi.