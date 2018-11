Incendies en Californie : l’aide s’organise aussi via Airbnb

Plus de 2 000 hébergements proposés aux évacués via Airbnb

Mobilisation aussi à Marseille



Aperçu du site d'Airbnb des lieux d'hébergement d'urgence actuels

Le dernier bilan des incendies de Camp Fire et de Woolsey Fire fait état de 59 victimes et de 130 disparus. Si on ignore encore l'origine exacte des deux incendies, des dizaines de milliers d'hectares sont, eux, partis en fumée. À lui tout seul, l'incendie de Woolsey, près de Malibu, a. Pour venir en aide à celles et ceux qui ont d'urgence besoin de trouver un toit, beaucoup ont proposé leur logement sans contrepartie, et relayé ce vaste élan de solidarité.C'est le cas sur la plateforme, qui a créé en 2012 le, après le passage dévastateur de l'ouragan Sandy, pour permettre aux hôtes d'offrir leurs maisons ou leurs appartements aux personnes sans logement. Aujourd'hui, le programme tourne à plein régime grâce à la solidarité de centaines de personnes.Airbnb a notamment déclaré à Business Insider avoir franchi la barre desaux évacués des incendies de Camp Fire et Woolsey Fire. Près de, ainsi que des travailleurs humanitaires,La société américaine s'est, où l'effondrement de plusieurs immeubles rue d'Aubagne, dans le 1arrondissement, a provoqué la mort de 8 personnes le 5 novembre dernier. Des logements sont également gratuitement mis à la disposition des habitants qui attendent d'être relogés.Pour proposer gratuitement son logement à des personnes qui ont besoin d'une aide urgente, il suffit de créer une annonce sur le site www.airbnb.fr/openhomes