San Francisco : 2,25 millions de dollars d'amende pour locations Airbnb illégales

La famille et les amis impliqués dans l'affaire

Des appartements mis en scène par le couple

Darren et Valerie Lee ne sont pas vraiment des débutants en matière de location d'appartements. En 2009 déjà, ils avaient attiré la curiosité des autorités en devenant propriétaires de plusieurs appartements et en « virant » les locataires qui y résidaient. La pratique en elle-même n'avait rien d'illégal : le Ellis Act la permet... si le bien n'est pas remis sur le marché ensuite. C'est donc en plaçant ses résidences sur Airbnb que le couple a transgressé la loi.Sans demander une autorisation et sans respecter la durée de location maximale imposée par la ville de San Francisco, le couple Lee a mis à disposition plusieurs biens sur Airbnb.Grâce à des amis ou des membres de la famille qui se sont fait passer pour les hôtes, et sans jamais que leur nom n'apparaisse officiellement, ils ont continué à faire de leurs appartements une source de revenus confortable : plusieurs milliers de nuitées, et 900 000 $ de revenus depuis 2015.Attrapé, le couple a essayé de prouver sa bonne foi en indiquant que des personnes habitaient bien ces appartements à l'année, et qu'ils n'étaient mis sur Airbnb que de temps en temps, comme le veut la loi. Mais les inspecteurs n'ont pas cru à cette version.Le Washington Post détaille l'intérieur des appartements trouvés par les enquêteurs :