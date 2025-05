L'impact est déjà considérable d'ailleurs, puisque la DGFiP nous précise que 19 millions d'euros de taxe de séjour ont déjà été déclarés via le service, et 417 800 séjours enregistrés. Plus impressionnant encore, certaines plateformes économisent jusqu'à 80 heures de travail par semestre. Voilà un gain de temps et d'efficacité qui pourrait convaincre les plus réticents à la numérisation des services publics, un point sur lequel a insisté le président Emmanuel Macron dans son intervention à la télévision mardi soir.