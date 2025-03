Dans son arrêt du 23 décembre 2024, le Conseil d'État a contredit le juge de première instance et donné raison à l'administration fiscale, en introduisant un critère déterminant. Il a indiqué que même avec une activité locative intense, les propriétaires conservent toujours « la latitude d'accepter ou de refuser, à leur gré, les propositions de courts séjours », qui leur sont adressées via les plateformes Airbnb, Abritel et autres.