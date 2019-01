Vacasa, entreprise qui gère votre Airbnb pour vous, lève 64 M$

Une plateforme complète de gestion de maisons de vacances

Une nouvelle levée de fonds pour étendre son offre à la vente de biens immobiliers

Si vous avez déjà essayé de louer uneou unsur une plateforme commeou HomeAway, vous savez que ce n'est pas de tout repos ! Il faut pouvoir confier ses clés, les récupérer, faire le ménage, nettoyer les lieux, gérer les urgences... Presque un travail à part entière. C'est précisément le constat établi par, qui propose de s'occuper de ses tâches pour les propriétaires.Depuis sa création en 2009, l'entreprise américaine facilite ainsi les démarches pour louer son bien. La solution permet notamment de publier son annonce sur plusieurs plateformes de location, ou encore de bénéficier des services d'agents de nettoyage entre deux locataires. La société gère aujourd'hui 10 000 propriétés, dans plus de 16 pays.L'idée de départ de Vacasa vient de la propre expérience de son fondateur, Eric Breon. Il s'est lui-même heurté aux difficultés de gérer une maison de vacances, en l'occurrence une cabane dans l'État de Washington. Il a alors conçu la solution pour permettre aux propriétaires de gagner de l'argent grâce à leur location, avec le moins de contraintes possible.Séduits par la proposition de valeur, quatre fonds d'investissement ont ainsi participé à la nouvelle levée de fonds de Vacasa, de 64 millions de dollars. Une levée qui porte à 207,5 millions de dollars le montant total rassemblé par la startup auprès d'investisseurs.Ce nouvel apport a pour objectif de financer le développement d'une nouvelle offre : vendre des biens immobiliers aux personnes souhaitant posséder et louer une maison de vacances. Il s'agit donc de se diversifier et d'accélérer sa croissance, pour asseoir sa position dans un marché de 32 milliards de dollars, d'après les estimations du fondateur de Vacasa.