AirBnb envisage d'autoriser l'acquisition de parts de l'entreprise à des hôtes

Un geste « essentiel » selon le PDG

Une demande déjà exprimée par Uber

Quel meilleur moyen de récompenser les utilisateurs de la plateforme Airbnb, que de leur offrir la possibilité de devenir actionnaires de l'entreprise ?C'est en tout cas le projet qu'aurait le site internet selon Axios , qui rapporte que l'entreprise aurait envoyé une lettre à la SEC (Securities and Exchange Commission) pour demander la modification d'un règlement existant de manière à pouvoir lui permettre d'offrir des capitaux à ses hôtes les plus fidèles.Un geste qualifié d'selon une déclaration de Brian Chesky, PDG de la plateforme, qui ajoute :Comme le rapporte Engadget , ce n'est pas la première fois qu'un service en ligne exprime cette volonté.En effet, par le passé, Uber avait déjà rencontré à plusieurs reprises la commission afin de s'informer concernant cette possibilité. Une demande qui, à l'époque, visait plus à connaître un moyen de pouvoir offrir des actions à ses utilisateurs dans le cadre du règlement existant, a contrario d'Airbnb qui souhaite, lui, le modifier.Si la Securities and Exchange Commission n'a pas encore officiellement réagi à cette demande, Airbnb pourrait bien rencontrer plusieurs difficultés sur sa route. La première étant d'être forcé de s'inscrire au registre des actionnaires au cas où la plateforme se dirigerait vers un nombre d'actionnaires supérieur à 2 000, la seconde étant que l'offre d'actions américaines à des résidents étrangers est particulièrement compliquée.