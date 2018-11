Airbnb vous propose de dormir… sur la Grande Muraille de Chine

Mise à jour du 09 Août :



Airbnb met déjà fin à son concours pour une nuit sur la Grande Muraille de Chine



Face aux nombreuses critiques sur place, la plateforme locative communautaire a pris la décision de ne pas poursuivre l'opération, malgré « un accord en place qui a servi de base à l'annonce » de l'événement.



En Chine, la dénonciation d'un « coup de pub »



Dès que les Chinois ont appris l'existence du concours proposé par Airbnb, nombre d'entre eux ont vivement réagi sur les réseaux sociaux, certains dénonçant carrément un « coup de pub » de l'entreprise californienne sur le dos de l'une des sept merveilles du monde. Si forcément le coup médiatique est indéniable, le geste était tout de même empli d'une symbolique certaine, puisque pour la première fois depuis des milliers d'années, dormir sur la Grande Muraille de Chine était redevenu possible, redonnant un peu plus de vie à ce monument endormi depuis trop longtemps.



Mais dans le même temps, les autorités du district de Yanqing ont affirmé dans un communiqué ne pas avoir été averties de la tenue de l'événement ni avoir accordé quelconque autorisation.

Contactée par Clubic, la plateforme Airbnb n'a pour l'instant pas répondu à notre demande.

Prenez rendez-vous avec l'Histoire...

Pour la première fois depuis... fort longtemps (?!), quatre chanceux vont pouvoir dormir au sein même de la Grande Muraille de Chine. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est la plateforme communautaire de location de logements Airbnb qui est à l'origine d'un concours pour désigner celles et ceux qui pourront vivre un exceptionnel moment dans ce monument de légende.Il s'agit bien entendu d'un coup de pub finement pensé par le service en ligne ; l'idée d'un buzz planétaire à faible coût tant la Grande Muraille fait partie de l'imaginaire collectif.La Grande Muraille de Chine possède des caractéristiques qui imposent le respect, et qui font d'elle l'une des sept merveilles de la planète Terre. 21 000 kilomètres de long, 2 600 ans d'histoire, et des millions de visiteurs qui, chaque année, viennent admirer son architecture unique. Il est vrai, de fait, qu'imaginer pouvoir y passer une nuit fait rêver...Par l'intermédiaire de ce concours, Airbnb propose donc de passer une nuit pour deux personnes dans une tour séculaire de la muraille perchée le long du mur et loin du sol, dans une chambre spécialement aménagée offrant une vue à 360 degrés, imprenable sur la Lune et les étoiles. Mais les gagnants ne profiteront pas que de la vue et du cadre, mais aussi d'un dîner gastronomique à la découverte de la culture chinoise et d'un concert de musique traditionnelle locale.Après la nuit à la belle étoile, les invités d'un jour auront la chance de partir en randonnée, dès le lever du soleil, pour y découvrir la Grande Muraille accompagnés d'historiens.Toutefois, nous tenons à vous prévenir. Si vous souhaitez participer au concours, il vous faudra être convaincant et imaginatif, puisque la plateforme réclame un petit texte de motivation obligatoire aux participants. Le jeu est par ailleurs ouvert jusqu'au 11 août 2018. L'adresse du concours : https://www.airbnb.fr/night-at/thegreatwall