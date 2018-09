Airbnb propose des logements gratuits pour les victimes de l’ouragan Florence

AlesiaKan / Shutterstock.com

Dix millions de personnes potentiellement touchées par la tempête

Un programme lancé en 2012

Le site Fortune, qui relaie l'information , note que 132 hébergements sont d'ores et déjà mis à disposition.L', qui frappe actuellement la côte est des Etats-Unis, va potentiellement affecter la vie de 10 millions d'Américains. Plus de 1,2 millions ont déjà reçu l'ordre d'évacuer leur habitation.Face à leur demande de logements de secours, la plateforme Airbnb, qui propose des services de location entre particuliers, a relancé son programme, qui permet à des victimes de louer gratuitement un logement temporaire., note Fortune, qui ajoute que plus d'une centaine de logements sont déjà disponible en Géorgie, en Caroline du Nord et du Sud, et en Virginie.Ce programme n'est pas nouveau. Il a été lancé pour la première fois en 2012 pendant la tempête Sandy. Un hôte new-yorkais souhaitait accueillir gratuitement chez lui des victimes, mais le site exigeait encore un paiement et l'ajout d'une carte de crédit.Face à ce paradoxe, Airbnb a ajouté dans la nuit la possibilité de nuits à zéro dollar., conclut le site.