Expedia rachète 2 startups de location courte durée et pourrait concurrencer Airbnb

amirraizat / Shutterstock.com

Deux startups de gestion de la location courte durée

Marcher sur les plates-bandes d'Airbnb

Le groupe Expedia propose de nombreux services liés à la réservation de voyages en ligne, dont la location de maisons de vacances, via sa marque. L'acquisition de ces deux entreprises devrait notamment permettre à l'entreprise d'enrichir cette offre.Créée en 2013, la startupoffre aux propriétaires d'immeubles de logements collectifs une solution permettant de gérer leurs locations et d'obtenir des informations sur les locataires. Par le passé, elle avait effectué plusieurs levées de fonds, pour un montant cumulé de 16 millions de dollars.De son côté,a été fondée en 2016. L'entreprise propose plusieurs services pour aider les propriétaires et les sociétés de gestion à générer des revenus via leurs logements vacants. Ainsi, il est par exemple possible d'assurer son bien contre d'éventuelles dégradations ou de vérifier les antécédents des potentiels locataires. La startup avait également procédé à une augmentation de capital, via une levée de 1,6 million de dollars.Avec l'acquisition de ces deux startups, dont le prix n'a pas été révélé, Expedia sembleInitialement, les cibles d'Airbnb et HomeAway étaient relativement distinctes. Là où la première entreprise s'adressait particulièrement aux propriétaires pour les aider à louer leur bien à court terme, la seconde se concentrait sur la location de maisons dans des destinations de vacances. Mais ces dernières années, cette séparation est devenue de plus en plus floue.Et avec le rachat de Pillow et ApartmentJet, Expedia semble décidée à attaquer le marché locatif dans son ensemble. Mais l'entreprise sera-t-elle en mesure de faire de l'ombre à Airbnb ?