Transformé en voiture de police ou en ambulance, le Tesla Cybertruck se trouve déjà une utilité

Beaucoup se posent la question de l'avenir du Tesla Cybertruck, compte tenu de ses mensurations plutôt généreuses mais handicapantes. Il se pourrait bien que le pick-up électrique, fort d'une belle autonomie, d'une solide vitesse de pointe et d'une remarquable capacité de charge, finisse par se rendre plus qu'utile. Des policiers et ambulanciers des États-Unis vont en effet s'en servir pour leurs opérations de terrain et de secours.