Tesla : cette entreprise prépare des Cybertrucks spécialement pour les forces de l'ordre

Le Cybertruck, qui a fait sa première apparition dans l'Hexagone au salon VivaTech au mois de mai, est clairement un OVNI automobile. (Trop) grand, (trop) lourd, un look plus que particulier ; d'aucuns diront qu'il est même un véhicule strictement inutile. Ce n'est pas l'avis d'Unplugged Performance, et plus spécialement de sa filiale UP.FIT, spécialisée dans la préparation de Cybertrucks adaptés aux forces de l'ordre.