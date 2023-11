Le Tesla Cybertruck se pavane à Malibu dans une robe noir mat qui interpelle

La finition noir mat, bien que non confirmée comme option standard par Tesla, a suscité un intérêt particulier pour son esthétique audacieuse et son contraste marqué avec les finitions traditionnelles. Cependant, cette teinte a également soulevé des questions pratiques, notamment en matière de maintenance et de visibilité nocturne. Certains commentateurs sur les réseaux la trouvent hideuse et vont même jusqu'à déclarer qu'elle pourrait être effrayante pour les autres usagers de la route la nuit.

Quoiqu'il en soit, les finitions mates sont réputées pour leur entretien plus exigeant, nécessitant des produits spécifiques pour éviter les marques et les rayures.