Cette fois ça y est, on sait quand Tesla lancera la production en volume de son Cybertruck

Le pickup électrique de Tesla profitera effectivement de certaines spécificités rendant sa fabrication plus délicate qu'un véhicule classique. On sait par exemple que le Cybertruck disposera d'un système de détection automatique de son conducteur et d'éventuels passagers, permettant le déverrouillage et l'ouverture automatique des portes. En conséquence, pas de poignée sur les portières.

Comme le constructeur l'avait initialement envisagé, le véhicule sera en outre vêtu d'une carrosserie en acier inoxydable, ce qui est plus coûteux que l'acier généralement utilisé dans l'industrie. The Verge rappelle par ailleurs que le Cybertruck nécessite des techniques de soudage spéciales, et ses plus petits composants sont fabriqués sur mesure… ce qui complexifie encore un peu plus sa production.

Rappelons enfin que le lancement du véhicule sur le marché a déjà été reporté à plusieurs reprises. Annoncé pour la première fois en 2019, il devait être commercialisé à compter de 2021, puis courant 2022. Il arrivera donc finalement en 2023, mais seulement au compte-goutte en attendant un lancement plus large en 2024.

On ignore par contre quel sera le prix définitif de l'engin, dont les tarifs avaient au départ été fixés sur une fourchette allant de 39 900 à 70 000 dollars suivant la motorisation choisie.