Xpeng Aeroth : un pick-up modulaire encore plus fort que le Tesla Cybertruck

Le pick-up peut accueillir 4 à 5 passagers et est équipé d'une motorisation hybride, capable de recharger plusieurs fois le module aérien. Le véhicule est conçu avec une configuration à trois essieux et six roues, permettant une traction intégrale 6x6 et une direction des roues arrière. Le constructeur met en avant « une capacité de charge impressionnante et des capacités tout-terrain ».

Bien que le design final soit encore en développement, il arbore déjà une esthétique futuriste et cyber-mécanique, à mi-chemin entre un véhicule d'exploration lunaire et le Tesla Cybertruck.