Taxi volant combiné avec un véhicule électrique : alors c'est ça le futur ?

GAC Group est déjà connu pour ses recherches et développements dans les solutions de mobilité électriques et leurs technologies adjacentes, comme les chargeurs rapides pour les véhicules électriques. Lundi 26 juin dernier, le groupe dévoilait sa plus grosse nouveauté : le Gove dont le nom est une combinaison d'initiales pour les mots GAC, One the Go, Vertical et EV (en bref, tout ce que la nouvelle machine représente, selon son fabricant).

Plusieurs constructeurs ont déjà travaillé sur des taxis volants avec le système eVTOL, mais le fabricant chinois GAC Group semble avoir trouvé une nouvelle approche. Gove est en effet composé d'une voiture électrique et d'un avion eVTOL, qui peuvent fonctionner ensemble ou indépendamment dans les airs et sur terre. Concrètement, cette machine permettra de décoller verticalement de la route, laissant la partie de la voiture retourner à sa base AMC la plus proche de manière autonome et en toute sécurité.

En ce qui concerne les caractéristiques du Gove, le groupe n'a pas révélé beaucoup de détails. Cependant, selon le média chinois Caixin, l'entreprise mentionne que les passagers de la région où se trouve le siège de GAC préférerait une autonomie d'au moins 200 kilomètres.