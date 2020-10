Le constructeur chinois Xpeng Motors annonce un nouveau véhicule volant

Xpeng a indiqué dans un communiqué ne pas changer l’objectif principal de l’entreprise, qui ne va pas totalement abandonner la construction de voitures électriques pour la production de voitures volantes.

Toutefois, Xpeng Motors explore d’autres alternatives, en parallèle, qui lui permettront de développer de nouvelles compétences et d’anticiper les évolutions des besoins en matière de transport.

Brian Gu, président de Xpeng, a déclaré lors d’une interview : « Il s’agit d’une exploration R&D à long terme pour penser vraiment la mobilité dans un contexte plus large » ; et d’ajouter, « Nous pensons qu’à l’avenir, les véhicules électriques ne seront pas les seuls à être dotés de fonctionnalités de conduite autonome et de mobilité intelligente, d’autres technologies rendront possibles d’autres appareils, capables de créer un écosystème multidimensionnel, ce qui sera très excitant. C’est pourquoi nous investissons dans ce domaine et faisons de l’exploration ».