Lynk&Co dévoile sa première voiture électrique, la Zero Concept

Sa présentation aura lieu lors du Salon de l’automobile à Pékin, mais on sait déjà que cette Zero Concept est basée sur la plateforme SEA du constructeur chinois. Il s'agit du second véhicule de la marque, dont premier SUV hybride rechargeable, commercialisé en 2018 en Chine, s'est vendu à 300 000 exemplaires.