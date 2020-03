Renault dévoile un concept-car électrique modulable, capable de passer de 40 à 90 kWh

© Renault

Un soupçon de Transformers

© Renault

Un équipement également futuriste

© Renault

Source : Engadget

À l'instar de Hyundai , Renault n'a pas pu profiter du Salon automobile de Genève, annulé , pour dévoiler son nouveau concept-car. C'est donc via un communiqué de presse que la marque française nous présente Morphoz.Il s'agit d'un crossover électrique aux lignes résolument modernes. Et c'est ce design qui cache la principale innovation du modèle, invisible de prime abord.Car Morphoz propose deux modes de conduite. En mode « Ville », la voiture bénéficie d'un module batterie de 40 kWh, suffisant pour assurer 90 % des déplacements, selon le constructeur. Et pour les 10 % restants, le véhicule prévoit un mode « Voyage », adapté aux longs trajets. Dans cette situation, le concept-car peut allonger son châssis de 20 cm, grâce à un système de « carrosserie active », afin de recevoir un module supplémentaire de 50 kWh. Il suffirait, pour cela, de faire un arrêt dans une station-service dédiée, d'ajouter simplement la batterie et de porter ainsi l'autonomie de la voiture à 700 km.On peut alors être tenté de se demander : dans ce cas, pourquoi ne pas directement équiper le modèle avec un dispositif de 90 kWh ? La raison serait écologique, d'après Renault : «».Par ailleurs, Morphoz comprend d'autres fonctionnalités innovantes, à commencer par un système de pilotage automatique. Le concept-car pourrait aller jusqu'à une conduite autonome de « niveau 3 », bien que la technologie ne soit pas encore prête. De plus, comme le châssis, l'habitacle du véhicule est modulable, permettant notamment de positionner les sièges passagers dans une configuration « salon ».Bien sûr, il ne s'agit là que d'un concept-car, surtout destiné à prouver la faculté d'innovation de l'entreprise. Mais celle-ci pourrait néanmoins s'inspirer de la modularité de Morphoz pour ses futurs modèles électriques.