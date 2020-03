Au tour de Dacia de présenter le concept de son véhicule électrique d'entrée de gamme

© Dacia

Baptisé Spring, celui-ci est indirectement basé sur le K-ZE de Renault et devrait assez bien figurer un futur crossover. Prévu pour 2021, Dacia en dit cependant peu sur les dimensions, les performances et la tarification de son futur véhicule.signale : «». Le site estime que cela pourrait être dû au fait que le véhicule de Dacia ne doit pas être lancé en Europe avant 2021.Ce serait ainsi une manière de préfigurer ce que donnera le modèle de série, tout en se laissant une petite marge de manœuvre pour des modifications avant un déploiement sur le marché européen. En l'état, la voiture évoque le Kwid de Renault, qui est lui-même basé sur le K-ZE. Parmi les changements, on retiendra les phares avant à LED divisés en trois parties, une calandre spécifique à Dacia et des feux arrière imitant un « Y ».L'ensemble des informations peut être retrouvé dans le communiqué de Renault . Peu de données concrètes sont fournies, et surtout, aucune information n'est connue concernant la motorisation 100 % électrique du Spring,rappelant que la version City du K-ZE délivre seulement 44 chevaux et 119 Nm de couple.La seule donnée fournie, l'autonomie, a été revue à la baisse. Alors que la version chinoise affiche 250 kilomètres (essai WTLP), le Spring se placera autour des 200 kilomètres.Dacia ne donne pas non plus de grille tarifaire pour le véhicule qui naîtra de ce concept, mais souligne tout de même que le modèle doit démarrer sa commercialisation en 2021. Mais il s'agira certainement d'un modèle d'entrée de gamme : dans son communiqué, Renault parle «». En Chine, le K-ZE est disponible à partir de 8 500 euros.