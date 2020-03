Hyundai dévoile Prophecy, un concept-car électrique avec des joysticks en guise de volant !

© Hyundai

Hyundai souhaitait faire forte impression en dévoilant un nouveau concept-car lors du Salon automobile de Genève. Hélas, l'événement ayant été annulé (en raison de l'épidémie de coronavirus), le constructeur a dû se contenter d'un communiqué et de photos.Comme souvent avec la présentation d'un concept-car, l'entreprise a voulu faire démonstration de sa technologie et de sa capacité à innover. Ainsi, l'intérieur du véhicule électrique surprend par son absence de volant ! À la place, on retrouve des joysticks, prévus pour manier l'engin, accompagnés de boutons permettant d'accéder à diverses fonctions.L'habitacle est également conçu pour le bien-être du conducteur et des passagers. Ceux-ci peuvent notamment profiter de la « Clean Air Technology » pour respirer un air purifié, qui est, de surcroît, renvoyé dans l'atmosphère après avoir circulé dans la voiture. Nous aurions aimé vous montrer ces différentes caractéristiques, mais Hyundai n'a pas fourni de photos de l'intérieur de son concept-car.Il faudra donc s'en tenir aux clichés de l'extérieur du véhicule. Avec ses lignes aérodynamiques, Prophecy n'est pas sans rappeler la 911 Turbo, emblématique modèle de Porsche. Une impression confirmée en jetant un œil à l'arrière : on y retrouve un aileron que n'aurait sans doute pas renié le constructeur allemand.À l'avant, on retrouve l'accent mis sur l'allure sportive de la voiture. De plus, le concept-car bénéficie de la technologie de « feux à pixels » signée Hyundai, qui a pour vocation à devenir «» de la marque sud-coréenne.Pour l'heure, on ne peut donc découvrir Prophecy que via ces quelques photos. Mais l'entreprise pourrait saisir l'occasion d'un prochain salon automobile pour le présenter sur scène. Car elle entend s'en servir pour mettre en avant son design appelé «». Un style qui associe donc allure sportive et sensualité...