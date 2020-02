Hyundai i20 : la version 2020 avec hybridation légère se dévoile avant le Salon de Genève

Double écran de 10,25 pouces

Kyrielle d'aides à la conduite

L'heure est aux communiqués de presse et annonces en grande pompe chez les constructeurs automobiles, sur le pied de guerre avant l'ouverture du Salon automobile de Genève (du 5 au 15 mars 2020). L'occasion pour Hyundai de présenter la troisième génération de son modèle i20 lancé en 2008, laquelle sera assemblée dans l'usine d'İzmit en Turquie. Clou du spectacle : une version hybridation légère s'invite à la fête.Cette motorisation est ainsi disponible sur les deux versions du trois cylindres essence 1.0 T-GDi - en option pour la 100 chevaux, de série pour la 120 chevaux - au travers d'un groupe propulseur hybride de 48 V. Un moyen ici de réduire «», assure le communiqué de presse de l'entreprise sud-coréenne.», poursuit le document officiel. Les équipes de la société ont également revu les dimensions du véhicule : toit abaissé de 24 mm, caisse élargie de 30 mm, longueur augmentée de 5 mm, empattement allongé de 10 mm.Outre les nouvelles jantes en alliage de 17 pouces, la Hyundai i20 se dote de deux écrans inédits de 10,25 pouces : «», peut-on lire. Ajoutez à cela une recharge de smartphone par induction, un système audio Bose et un volume de coffre de 351 litres.Les aides à la conduite se veulent également nombreuses : régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation, alerte de redémarrage du véhicule en amont, assistance active au suivi de voie, Système anti-collision avec détection des angles morts, alerte de circulation transversale à l'arrière, freinage d'urgence autonome en marche arrière, aide au stationnement, système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse.Mais aussi : freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, assistance active au maintien de voie, détection de fatigue du conducteur, feux de route intelligents.Côté coloris, les futurs clients auront l'embarras du choix : Intense Blue, Aurora Gray, Polar White, Sleek Silver, Phantom Black, Dragon Red, Aqua Turquoise, Brass, Tomato Red et Slate Blue.