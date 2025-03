MattS32

eagle6: eagle6: Pour les économies, je pense qu’ils comparent entre le fait que les plaquettes ont toujours tendance à légèrement frotter les disque alors que là, le mouvement étant motorisé, ils doivent écarter plus largement les plaquettes du disque mais le gap parait gros

C’est pas gros, c’est abyssal même

Si les quelques frottements résiduels une fois le frein relâché faisaient perdre autant d’énergie ça fait trèèèès longtemps qu’un système pour les écarter un poil plus aurait été développé.

Je pense plutôt que pour calculer ce gain ils comptent plutôt sur une gestion plus fine de la balance entre le frein régénératif et le frein physique, pour mettre une part plus grande de l’effort de freinage sur le premier. Notamment sur les 2 roues motrices, il me semble qu’en général le freinage physique se fait sur l’avant et sur l’arrière dès qu’il entre en jeu, alors que là ils peuvent peut-être déclencher le freinage physique uniquement sur les roues non motrices pour continuer à récupérer plus fortement sur les roues motrices.

Mais même comme ça, les 17% de gain, ça me semble très optimiste, ça doit être dans des cas extrêmes, du genre une conduite en ville avec 0 anticipation des arrêts, qui du coup donne un recours encore élevé aux freins physiques, alors qu’une conduite avec un minimum d’anticipation permet de quasiment se passer complètement des freins physiques, auquel cas les gains apportés par ce système seront proches de 0…