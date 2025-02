ElgringoSolo

Je ne suis pas spécialiste et je deviens sceptique sur la neutralité des équipementiers et des constructeurs. Je vois surtout dans cette innovation un moyen de facturer une nouvelle pièce et d’ajouter de la maintenance, sous couvert de sécurité. Maintenant, je ne suis pas spécialiste et donc je me fourre peut être le doigt dans l’œil.