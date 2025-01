Le ralentissement des ventes de véhicules électriques en Europe a placé les constructeurs dans une position délicate. En 2023, les immatriculations de voitures électriques ont atteint 15,5 % du marché, une progression plus lente que prévu. La nouvelle législation européenne contraint pourtant les constructeurs à commercialiser environ une voiture électrique sur quatre modèles vendus.

Les voitures thermiques dominent pourtant toujours le marché. En 2023, plus de la moitié des nouvelles immatriculations concernaient des véhicules à essence, suivis par les véhicules diesel (17 %). Selon France Info, Stellantis a confirmé que la participation à ce groupement l'aiderait « à atteindre les objectifs d'émissions pour 2025 tout en optimisant l'utilisation de ses ressources ».