Plus précisément, c'est le développement de batteries lithium-soufre qui est visé, afin de permettre aux utilisateurs de profiter d'un pack batterie plus léger, offrant la même énergie utilisable que les batteries lithium-ion actuelles, tout en permettant une autonomie plus étendue, une meilleure maniabilité et des performances premium. Mieux encore, cette dernière pourrait également réduire les temps de recharge rapide de 50 %.