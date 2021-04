Stellantis (ex-PSA) dévoile son plan d'électrification pour les années à venir

L’actuelle plateforme « eCMP » cèdera sa place à une seconde génération qui permettra la transition jusqu’en 2025. Ensuite, dès 2026, ce sera la plateforme « STLA Small » qui entrera en jeu pour offrir au moins 500 km d’autonomie aux prochains véhicules électriques du groupe de catégorie A, B et C.

Parallèlement, la plateforme « STLA Medium » apparaîtra dès 2023 pour les voitures de catégories C et D ainsi que la plateforme « STLA Large » pour les véhicules de catégorie D et E. Ces deux nouvelles plateformes permettront d’offrir respectivement 700 et 800 km d’autonomie aux véhicules électriques de nouvelle génération.

Enfin, à partir de 2024, une quatrième déclinaison est prévue, la « STLA Frame » qui, elle, sera destinée aux gros SUV et utilitaires électriques afin de leur permettre d’atteindre 500 km d’autonomie.