La Commission européenne donne son feu vert à la fusion de Fiat Chrysler et PSA

Pour obtenir l’aval de l’Union européenne, les deux groupes automobiles ont dû faire quelques promesses à la Commission européenne. Cet accord concerne principalement l’engagement de la nouvelle société à maintenir la fabrication des véhicules pour le compte de Toyota dans ses usines françaises et espagnoles.

La Commission européenne s’est ainsi inquiétée de la possible disparition des utilitaires Toyota du marché européen (produits dans les usines PSA en France et en Espagne) au moment où le marché de la livraison à domicile est en plein boom sur fond de coronavirus.

Margrethe Vestager, Commissaire européenne à la Concurrence, a déclaré : « L’accès à un marché concurrentiel pour les petites camionnettes commerciales est important pour de nombreux travailleurs indépendants et les petites et moyennes entreprises à travers l'Europe. Leurs engagements faciliteront l'entrée et l'expansion sur le marché des petites fourgonnettes commerciales ».