PSA va faire évoluer ses motorisations hybrides et électriques dès 2022

Le Groupe PSA a planifié l’arrivée de 14 modèles électrifiés d’ici la fin de l’année 2021. Certains sont déjà commercialisés depuis quelques mois tels que les Peugeot e-208 et e-2008 ou encore l’Opel Grandland X Hybrid4.

Alors que l’Union européenne impose une réduction des émissions de CO 2 de plus en plus drastique, le meilleur moyen pour les constructeurs automobiles d’atteindre ces objectifs est d’intensifier la sortie de modèles hybrides, électriques et rechargeables .

Les nouveaux modèles hybrides du groupe PSA prolifèrent. Du côté de Peugeot, les 3008, 508 et 508 SW sont déjà connues, tandis que les Citroën C5 Aircross, Opel Grandland X Hybrid et DS 7 Crossback sont sur nos routes. Mais il reste encore au groupe français un modèle à dévoiler dans la gamme hybride d’ici à 2021.

La plateforme CMP (Common Modular Platform) a commencé sa carrière avec la DS3 Crossback en 2019 et permet de concevoir les citadines, les berlines du segment C et les SUV compacts. Une variante e-CMP permet de décliner les versions 100 % électriques de chaque modèle.

L’autre plateforme, baptisée EMP2 (Efficient Modular Platform 2) existe depuis 2013. Elle a permis le développement de modèles de plus grandes dimensions pour le groupe. Avec une conception tournée vers l’avenir dès le début, elle assure la transition vers les motorisations hybrides rechargeables de dernière génération.

L’hybridation légère va faire son apparition pour faciliter la transition des moteurs Puretech actuels à des normes antipollution de plus en plus drastique. Le moteur 1.2 Puretech sera le premier à bénéficier de cette technologie. Deux variantes sont au programme, l’une basée sur la nouvelle transmission automatique en cours de développement avec un moteur électrique intégré et une seconde variante basée sur un électro-démarreur pour les versions à boite de vitesses manuelles.