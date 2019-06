Opel Corsa-e : découvrez en vidéo la jolie compacte 100% électrique

David Nogueira pour Clubic

La Corsa, un véhicule stratégique pour Opel

De beau potentiel en perspective

Pour la sixième génération de sa Corsa, Opel saute le pas et passe au tout électrique. Les plus initiés se souviendront que le constructeur allemand avait lancé l'Ampera-e, une citadine très prometteuse elle aussi, mais qui n'aura pas vu le jour en France - elle reste commercialisée sous outre-Atlantique notamment sous le modèle Chevrolet Bolt.Pour cette Corsa-e, l'histoire en sera tout autrement puisqu'il s'agit du 3e véhicule électrique du groupe PSA (dont Opel fait partie), qui débarquera sur nos routes d'ici 2020. Et autant vous dire que la compacte 100% électrique a des arguments à faire valoir.Rappelons que la Corsa est historiquement un véhicule important pour Opel, puisque ce seul modèle a été produit à plus de 13 millions d'exemplaires. Une référence donc particulièrement adaptée à accueillir pour la première fois une plateforme 100% électrique.Il y a quelques semaines, les premières images de l'Opel Corsa fuitaient sur le web . A cette occasion, nous avions découvert une nouvelle auto sérieusement remise au goût du jour et les critiques étaient plutôt unanimes : le modèle a de la gueule.Dans la foulée, le constructeur a communiqué sur les principales caractéristiques de la Corsa qui, sans grande surprise, sont assez proches de celles proposées par ses cousines germaines, à savoir les Peugeot e-208 et DS3 Crossback e-Tense avec qui elle partage la plateforme. Même motorisation (100 kW, soit 136 ch), même capacité de batteries (50 kW) et pourtant des performances en matière d'accélération et d'autonomie légèrement différentes.La Corsa s'annonce comme étant une alternative intéressante avec 330 km mesurés selon le cycle WLTP, contre 340 km pour la 208 et 300 km pour la DS3 Crossback. Calibration du moteur et aérodynamisme de la carrosserie expliquent ces quelques différences, qu'il faudra de toute façon vérifier sur la route.Après les photos, place à la vidéo : la rédaction de Clubic a été conviée à Rüsselsheim (Allemagne), au siège d'Opel, pour découvrir plus en détail la Corsa-e :