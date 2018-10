Mondial Auto | DS3 Crossback E-Tense, la classe (électrique) à la française

Un modèle réservé aux trajets urbains

Date de lancement : 2019

Dans la catégorie des véhicules électriques dédiés à la ville, la concurrence se veut rude et féroce : en témoignent les nombreux modèles de ce type exhibés au Mondial de l'Automobile 2018, organisé à Paris du 4 au 14 octobre. De l' Audi e-tron à la BMW i3 en passant par la Kia e-Niro et la Renault K-ZE , les marques françaises et étrangères n'ont pas hésité à se positionner sur ce créneau d'avenir.Ce petit groupe de fabricants est également rejoint par Citroën, lui aussi à l'origine d'un SUV 100 % électrique, le DS3 Crossback E-Tense , dont le design intérieur et extérieur méritent d'être mis en exergue : des lignes élégantes, un intérieur blanc matelassé soigné. Bref, une recette gagnante sur le papier susceptible de séduire le grand public. Son autonomie, quant à elle, atteint les 320 km (en cycle WLTP) ou les 430 km (en cycle NEDC).Vous l'aurez compris, lan'a pas pour vocation d'avaler d'immenses distances, et se destine plus logiquement à la ville. Sa puissance de 136 chevaux lui permettra notamment de monter à 100 km/h en l'espace de 8,7 secondes, lorsque 80 % de sa batterie se recharge en 30 petites minutes à l'aide d'une borne de chargement rapide.Les équipes de la firme tricolore ont également fait preuve d'innovation, en intégrant des poignets nichées dans les portes du véhicule, qui se dévoilent lorsque le conducteur est détecté à environ 1,15 mètre du modèle. De son côté, la technologie DS Drive Assist positionne l'automobile dans sa voie et régule sa vitesse en fonction du véhicule qui le précède. La commercialisation du DS3 Crossback E-Tense interviendra dans le courant de l'année 2019. Son prix reste encore inconnu.