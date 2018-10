Kia dévoile un crossover 100% électrique e-Niro (oui, comme Robert)

485 kilomètres autonomie

Une seconde version moins chère, mais moins puissante

Si le, organisé à Paris du 4 au 14 octobre, offre l'occasion aux marques haut de gamme de présenter leur dernier concept de véhicule électrique premium, il n'en demeure pas moins intéressant pour les autres fabricants d'exhiber des modèles plus abordables, adressés à un plus large public. C'est par exemple le cas de l'entreprise sud-coréenne, présente à l'événement pour exhiber son dernier projet : l' e-Niro L'e-Niro est le fruit d'une collaboration avec le célèbre acteur américain. Cette campagne publicitaire imaginée par Kia Motors Europe et Innocean Worldwide Europe débutera en novembre, dans l'optique de préparer le coup d'envoi d'une commercialisation européenne prévue d'ici la fin de l'année 2018. Sans que l'on connaisse encore exactement la date de lancement.Le cross-over électrique de la firme asiatique a de quoi susciter l'intérêt : certes, son autonomie de 485 kilomètres (selon le cycle WLTP) en une seule et unique charge ne lui permet pas de parcourir de très grandes distances, mais elle reste très honorable pour des trajets effectués en ville et dans ses alentours. Autre caractéristique notable : sa batterie de 64 kWh rechargeable à 80% en l'espace de 55 minutes seulement, grâce à un chargeur rapide de 100 kW.Cette version de 204 chevaux devrait coûter la coquette somme de 42 500 €, soit un prix encore conséquent et supérieur aux tarifs moyens des véhicules à essence. Une version moins puissante - 136 chevaux, batterie de 39,2 kWh et autonomie de 312 kilomètres - vous fera économiser quelques précieux billets : 38 500 € au total. En sachant qu'un bonus écologique de 6000 € peut être appliqué.