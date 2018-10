Mondial Auto | K-ZE, un véhicule "abordable" 100% électrique dévoilé par Renault

Une voiture dédiée à la ville

Le marché chinois dans un premier temps visé

Mondial Auto Paris 2018



Le, organisé au Parc des Expositions à Paris, a ouvert ses portes aujourd'hui. Mais les grands constructeurs internationaux n'ont pas hésité, comme à l'accoutumée, à présenter leurs nouveaux concepts en avance. C'est notamment le cas du groupe français Renault, qui a dévoilé le 1octobre un nouveau véhicule 100 % électrique.La, c'est son nom,, se targue Carlos Ghosn, Directeur Général de la compagnie tricolore, dans un communiqué de presse officiel . S'il ne précise aucune fourchette de prix, son autonomie de 250 km NEDC (Nouveau Cycle européen de Conduite) la classe définitivement dans la catégorie citadine.Son autonomie plus que moyenne la contraint en effet à circuler en ville uniquement, les trajets sur les grandes voies nécessitant en général des batteries beaucoup plus solides. Leembarque également un double système de recharge, et se veut compatible avec les prises domestiques et les infrastructures publiques. Sans oublier des capteurs de stationnement arrière, une caméra de recul ainsi qu'un écran central avec navigation et services connectés.Renault ne mentionne aucune autre caractéristique technique. Le groupe précise en revanche le marché visé et la date de commercialisation : le territoire chinois dans un premier temps,qui connaît, et qui devrait être pénétré dans le courant de l'année 2019. En fonction des résultats, la K-ZE pourrait ensuite débarquer en France.