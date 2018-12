Renault EZ Pro : le véhicule autonome qui va livrer vos colis chez vous

Une plateforme movible et modulable

La logistique du dernier kilomètre

Comment se présente cet OVNI qui, selon Renault, pourrait sillonner les rues dès 2030 ?Sous sa carapace de métal, EZ-pro cache une plateforme montée sur quatre roues, le Robo-Pod. Unde plus sur la planète high-tech qui cache en fait un dispositif intelligent, capable de se mouvoir sur commande. Sa grande particularité ? Le Robo-Pod est modulable pour s'adapter à toutes les configurations de fret.Au gré des besoins, sa plateforme peut supporter un container grand volume, un container à casiers multiples ou un module de boutique éphémère. L'EZ-PRO fonctionne sur l'antique modèle de la locomotive : un véhicule leader avec quatre Robo-Pods qui évoluent dans son sillage.Selon Renault, EZ-PRO solutionnera les dérapages du « dernier kilomètre », quand le colis n'arrive pas à destination suite à un souci en bout chaîne de livraison. EZ-PRO s'inscrit aussi dans les préoccupations environnementales du moment, car il pourra multiplier les livraisons en gardant une ville propre.Entièrement électrique, il compense une autonomie de 300 km pour le moment par un système de recharge très rapide sur des bornes à induction. Une réponse au problème d'engorgement des grandes agglomérations, destiné à s'aggraver dans l'avenir avec l'explosion du e-commerce.Et l'humain dans tout ça ? Rassurez-vous, l'ère des facteurs humanoïdes n'a pas encore sonné. EZ-PRO transportera bien unà son bord. Mais le visage du métier de livreur va bien changer. Muni d'un joystick et d'une interface, il n'aura plus qu'à superviser l'action de ses Robo-Pods au travail, tout en veillant à livrer en mains propres les colis de valeur.L'EZ-PRO sera aussi de sortie au salon au Mondial de Paris en octobre prochain. L'occasion pour le grand public de découvrir son curieux design cubique et de voir comment Renault s'attaque au défi de la pollution et du trafic urbain grâce à l'IA et au numérique.