gerome21

Le raisonnement de Tesla pour justifier la conduite autonome uniquement à partir des caméras, c’est que le conducteur voit avec ses yeux et donc que la voiture doit faire de même. Mais, justement, l’argument ne tient pas, car le conducteur ne voit pas tout, dans le brouillard, le rideau de pluie, la nuit opaque, etc. Seuls, les capteurs et les radars peuvent, avec les caméras, procurer un champ de vision intégral. Pour autant, utiliser en synergie ce mixte est complexe et requiert des algorithmes très pointus. Une mise au point difficile et coûteuse. Ceci explique cela.