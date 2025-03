Il assure, en outre, que les voitures sont en mesure de détecter si elles bloquent la circulation, et capables de reconnaître les places de stationnement appropriées. Mais, « si les seuls autres emplacements disponibles sont une artère congestionnée, ou un endroit beaucoup plus éloigné de l'endroit où l'usager devait se rendre », alors elles peuvent choisir de s'arrêter « brièvement » dans une zone non désignée.