La Californie vient d'ouvrir une boîte de Pandore en autorisant les taxis autonomes à circuler 24 h/24

Waymo et Cruise, respectivement filiales d'Alphabet et de General Motors, déploient depuis quelque temps leurs taxis autonomes dans la Golden City. Seulement autorisés à circuler de 22 heures à 6 heures du matin, ils ont vocation, et sont théoriquement capables, de fonctionner à n'importe quel moment de la journée. Ce sera désormais possible, puisque les autorités californiennes viennent de leur accorder leur confiance, après six heures d'audiences publiques tendues où détracteurs et partisans du secteur ont pu s'exprimer.

Pour les deux entreprises, il s'agit d'une grande victoire. Après avoir investi des milliards de dollars dans leurs services, les retombées financières ne sont manifestement pas encore au rendez-vous. De plus, cette décision pourrait servir de précédent pour le reste de l'État californien, dans un premier temps, avant de chercher à obtenir un déploiement similaire dans le reste du pays. Pour le codirecteur général de Waymo, Tekedra Mawakana, « le permis délivré aujourd'hui marque le véritable début de nos opérations commerciales à San Francisco ». Cependant, tout n’est pas totalement gagné pour autant.