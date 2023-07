Agacés par les taxis autonomes, les habitants de San Francisco ont trouvé une astuce low tech pour arrêter l’invasion

Les véhicules autonomes font partie des nombreuses évolutions promises pour les déplacements de particuliers, mais la route semble encore longue. À San Francisco, où Waymo et Cruise, respectivement filiales d'Alphabet et de General Motors, ont déployé des flottes de taxis autonomes, les habitants manifestent régulièrement leur opposition à leur présence dans certains quartiers. Il faut dire qu'en raison de nombreux soucis, ces véhicules font régulièrement l'actualité et exaspèrent aussi bien les utilisateurs que les locaux, les automobilistes et les élus.

Sur TikTok, on retrouve de nombreuses vidéos mettant en avant les déboires de ces véhicules autonomes, parfois avec humour, parfois avec beaucoup d'agacement. Mais récemment, une nouvelle forme de résistance semble prendre de l'ampleur. Dans plusieurs posts diffusés, on voit des personnes poser des cônes de signalisation sur le capot des taxis autonomes. Cela poserait de gros soucis aux capteurs et aux caméras des véhicules, qui s'immobiliseraient. Restons prudents malgré tout, car rien ne permet pour le moment de prouver l'efficacité réelle de la démarche.

Le phénomène devient récurrent et trouve visiblement son origine du côté d'un groupe d'activistes antivéhicule autonome se faisant appeler « Safe Street Rebels ». La vidéo la plus consultée cumule plus de 900 000 vues rien que sur Twitter où elle est relayée et fait actuellement le tour du monde. Pour les entreprises faisant rouler ces véhicules, il s'agit d'actes de vandalisme qui encouragent « un comportement dangereux et irrespectueux » et qui démontrent une incompréhension du fonctionnement des taxis autonomes.